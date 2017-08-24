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Общество

Академия наук КР дважды давала согласие на вывод земли из парка Саймалуу-Таш

Академия наук Кыргызстана дважды дала положительное заключение на вывод 75 гектаров земли из территории природного парка Саймалуу-Таш. Об этом рассказал директор Государственного агентства охраны окружающей страны и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов во время брифинга для журналистов на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.

По его словам, петроглифы Саймалуу-Таш находятся на расстоянии 10-12 километров от предполагаемого места разработки, которая не окажет существенного влияния на исторические памятники.

«Академии наук дважды направляли письмо, чтобы они исследовали и дали свое заключение. Оба раза оно было положительным, но в этом году они почему-то сказали, что категорически против вывода, но у них нет обоснований», — отметил глава природоохранного ведомства.

По словам Абдыкалыка Рустамова, на территории природного парка Саймалуу-Таш обитает снежный барс.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в нем принимают участие делегаты из 12 стран, в которых обитает ирбис.
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