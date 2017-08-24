По делу младенца, выброшенного в туалет, у милиции нет зацепок. Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичном ГУВД.

По их данным, поиски матери, выбросившей ребенка в выгребную яму, или ее родных до сих пор не дали результата.

Однако работа в этом направлении продолжается.

Ребенка обнаружили в придворовом туалете в столичной новостройке «Арча-Бешик» 31 июля. Возбуждено уголовное дело.

По данным сотрудников Министерства социального развития, если мать и родные девочки не найдутся, ее определят в дом малютки и через какое-то время отдадут на удочерение.