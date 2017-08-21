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Общество

В городе Ош прошел фестиваль плова

В городе Ош вчера состоялся международный фестиваль плова под девизом «Дружба народов Азии».  Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По их данным, в фестивале участвовали около 25 поваров из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

У каждого на приготовление был 1 час 20 минут. Каждый пришедший на фестиваль смог попробовать плов, приготовленный участниками.

По итогам фестиваля победителями стали Айбек Ризаматов из города Ош и Хуршид Хасанов из Андижана. Победителям вручен главный приз - путевка в Объединенные Арабские Эмираты. 
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