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Общество

За продажу земли в приграничных селах иностранцам будут наказывать

За продажу иностранцам земли в приграничных территориях Кыргызстана, имеющих особый статус, намерены наказывать. Минюст вынес соответствующие поправки на общественное обсуждение.

В ведомстве напоминают о принятой в 2012 году госпрограмме по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий КР.

Для закрепления населения ввели запрет на продажу иностранным физическим и юридическим лицам, а также лицам без гражданства земельных участков, жилых домов и других объектов.

Однако ответственность за нарушение запрета законодательно не закреплена.

Законопроектом предлагается внести уголовную ответственность должностных лиц, допустивших отчуждение имущества в пользу иностранного гражданина, лица без гражданства и иностранного юридического лица.

Госрегистрацию права собственности иностранцев на недвижимое имущество на приграничных территориях, имеющих особый статус, предлагается наказывать штрафом в размере двух тысяч расчетных показателей (200 тысяч сомов).

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы сроком на один год.
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