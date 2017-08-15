За продажу земли в приграничных селах иностранцам будут наказывать

За продажу иностранцам земли в приграничных территориях Кыргызстана, имеющих особый статус, намерены наказывать. Минюст вынес соответствующие поправки на общественное обсуждение.
В ведомстве напоминают о принятой в 2012 году госпрограмме по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий КР.
Для закрепления населения ввели запрет на продажу иностранным физическим и юридическим лицам, а также лицам без гражданства земельных участков, жилых домов и других объектов.
Законопроектом предлагается внести уголовную ответственность должностных лиц, допустивших отчуждение имущества в пользу иностранного гражданина, лица без гражданства и иностранного юридического лица.
Госрегистрацию права собственности иностранцев на недвижимое имущество на приграничных территориях, имеющих особый статус, предлагается наказывать штрафом в размере двух тысяч расчетных показателей (200 тысяч сомов).
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы сроком на один год.