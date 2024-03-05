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Власть

Почти 100 нотариусов привлечены к ответственности за незаконные действия

86 нотариусов в Кыргызстане привлечены к ответственности за различные незаконные действия. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков.

По его словам, всего в стране 90 государственных и 390 частных нотариусов.

«От деятельности частных нотариусов каждый год в бюджет государства поступает свыше 185 миллионов сомов. Напомню, что с 1 февраля ввели электронный нотариат», — добавил Орозбек Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288297/
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