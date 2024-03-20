В Кыргызстане из 98 претендентов лицензии нотариуса получили только 17

В Министерстве юстиции прошло вручение лицензий на занятие нотариальной деятельностью 17 кандидатам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков отметил, что все претенденты успешно прошли квалификационный экзамен в новом формате.

Фото пресс-службы Министерства юстиции

Экзамен проводился в виде компьютерного тестирования, в котором приняли участие 98 претендентов из 130 приглашенных. По результатам успешно справились с заданием 17 человек, набравших 70 процентов и более.

Отметим, согласно статье 16 Закона «О нотариате», лица, впервые получившие лицензию на право занятия частной нотариальной деятельностью, приносят присягу.