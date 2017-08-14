За выходные в Кыргызстане один человек утонул, двоих удалось спасти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 12 августа 2017 года в селе Баетов Иссык-Кульского района в пансионате «Вавилон» утонул в озере житель села Кенеш Нарынской области Т.Ш., 1998 года рождения. Водолазы передали тело сотрудникам правоохранительных органов.



Как сообщается, 13 августа в 13.30 на озере Комсомольском в Бишкеке сотрудники МЧС спасли подростка, 2005 года рождения, который тонул в озере.

Также сотрудники МЧС спасли молодого человека, 1995 года рождения, который прыгнул в реку Шаркан Сай в городе Кара-Суу Ошской области.

А 13 августа в 10.45 спасатели МЧС из Большого Чуйского канала на территории Бишкека вытащили тело женщины, 40-45 лет, европейской внешности и передали сотрудникам милиции, говорится в сообщении.