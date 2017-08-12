13:05
+25
USD 69.15
EUR 81.29
RUB 1.15
Общество

Телеканал HBO готов выкупить у хакеров свои украденные данные за $250 тысяч

Представители телеканала HBO предложили хакерам, взломавшим сеть компании и потребовавшим выкуп за украденные данные, среди которых информация о популярном сериале «Игра престолов», $250 тысяч. Об этом сообщили зарубежные СМИ.  

«В письме, отправленном телеканалом еще в прошлом месяце, отмечается, что HBO готов сделать платеж в качестве «жеста доброй воли», но ему нужно время для отправки денег в биткоинах или данные хакеров, чтобы сделать обычный банковский провод. По информации, компания хотела выйти на киберпреступников, а не действительно заключить с ними договор», — говорится в сообщении. 

По информации прессы, хакеры так и не ответили на предложение HBO, а через несколько дней после этой переписки в Сети появились внутренние документы кабельного канала HBO, среди которых и сценарий следующего эпизода «Игры престолов».  

«По словам самих хакеров, из внутренней сети НВО им удалось украсть полтора терабайта данных кабельного канала. Они уже выложили в Сеть одну из серий «Игры престолов» до ее официального релиза, а также домашние адреса, адреса электронной почты и номера телефонов звезд, задействованных в сериале», — отмечают СМИ.

Мошенники направили письмо генеральному директору HBO Ричарду Плеплеру и потребовали «полугодовую зарплату в биткоинах». Именно шесть месяцев они потратили на организацию взлома. Выкуп должен составить около $7 миллионов.

В случае невыполнения требований они угрожают публиковать новые серии и другие важные данные в открытом доступе. 
Ссылка:
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
Хакеры в Китае получили доступ к сотням веб-камер по всему миру
В Кыргызстане суд не смог вынести приговор за взлом банкомата
Сайт Госэкотехинспекции атаковали бангладешские хакеры
В Кыргызстане взломаны официальные сайты МЧС и ФОМС
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Бизнес
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!