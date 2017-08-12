Телеканал HBO готов выкупить у хакеров свои украденные данные за $250 тысяч

Представители телеканала HBO предложили хакерам, взломавшим сеть компании и потребовавшим выкуп за украденные данные, среди которых информация о популярном сериале «Игра престолов», $250 тысяч. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

«В письме, отправленном телеканалом еще в прошлом месяце, отмечается, что HBO готов сделать платеж в качестве «жеста доброй воли», но ему нужно время для отправки денег в биткоинах или данные хакеров, чтобы сделать обычный банковский провод. По информации, компания хотела выйти на киберпреступников, а не действительно заключить с ними договор», — говорится в сообщении.

По информации прессы, хакеры так и не ответили на предложение HBO, а через несколько дней после этой переписки в Сети появились внутренние документы кабельного канала HBO, среди которых и сценарий следующего эпизода «Игры престолов».

«По словам самих хакеров, из внутренней сети НВО им удалось украсть полтора терабайта данных кабельного канала. Они уже выложили в Сеть одну из серий «Игры престолов» до ее официального релиза, а также домашние адреса, адреса электронной почты и номера телефонов звезд, задействованных в сериале», — отмечают СМИ.

Мошенники направили письмо генеральному директору HBO Ричарду Плеплеру и потребовали «полугодовую зарплату в биткоинах». Именно шесть месяцев они потратили на организацию взлома. Выкуп должен составить около $7 миллионов.

В случае невыполнения требований они угрожают публиковать новые серии и другие важные данные в открытом доступе.