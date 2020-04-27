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Общество
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов остаются под домашним арестом

Первомайский районный суд сегодня продлил меру пресечения лидеру политической партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову. Об этом сообщила 24.kg их адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, срок самого судебного разбирательства, как и санкция, продлен до 27 июня. 

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151271/
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