Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов остаются под домашним арестом

Первомайский районный суд сегодня продлил меру пресечения лидеру политической партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову. Об этом сообщила 24.kg их адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, срок самого судебного разбирательства, как и санкция, продлен до 27 июня.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.