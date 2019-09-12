Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела в отношении бывшего депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

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Омурбек Текебаев заявил, что не признает свою вину. По его словам, дело сфальсифицировано.

«В обвинительном заключении не говорится, что я нанес ущерб Маевскому, государству или какому-нибудь гражданину Кыргызстана. Там не указывается, что ущерб составляет хоть один тыйын. Если нет ущерба, о каком преступлении может идти речь? Почему я должен брать на себя вину?» — сказал Омурбек Текебаев.

Прокуроры несколько раз сказали, что я воспользовался своим положением. В мои полномочия входило только написание Конституции, но про это ничего не сказано. Кто я — организатор, исполнитель или наблюдатель? Нужно определить роль. Омурбек Текебаев

Подсудимый Дуйшенкул Чотонов также не признал свою вину. По его словам, в 2010 году он не выходил из кабинета в Оше из-за происходящих событий.

Из-за неявки свидетелей на процесс заседание отложено на 1 октября.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.