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Общество

7 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — 3-й микрорайон (№№ 10, 11, 14, 15, 18, 19), микрорайон «Аламедин-1» (№№ 1-4);
  • 9.00-14.00 — улицы Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Медерова, Матросова, переулок Кокандский, Вишневый, Гвардейский, Ала-Тоо, жилмассив «Келечек» (14-я улица);
  • 9.00–17.00 — улицы Абдумомунова, Дэн Сяопина, Короткая, Сельсоветская, Ахунбаева, Чапаева, Малдыбаева, 22, переулок Краснофлотский, проспект Манаса.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо», села Озерное, Рассвет, Полевое, Виноградное, Васильевка, Привойное, Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, Лермонтова, Восточная, Набережная, переулок БЧК, проспект Победы), Нижнечуйское, Маловодное, Кара-Сакал, Кызыл-Туу, Сосновка, Сары-Булак, Бекитай, Монолдор, Кайырма, Бексе-Джол, дачи МВД;
  • 13.00-17.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 1-17).

В Таласской области:

  • 9.00–17.00 — село Озгоруш.

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–18.00 — села Кызыл-Суу, Балтабай, Джон-Булак, Ирдык, Ан-Остон, Конкино, Кабак, Чырак, Ак-Булун и северная часть села Боконбаево.
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