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Общество

Большая часть ответов следователя на суде по делу Кима: «не помню», «не знаю»

Большую часть ответов следователя ГСБЭП Арзыбека Джакишева сегодня на очередном судебном заседании, где опрашиваются свидетели по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима, составляют слова «не помню», «не знаю».

В ходе опроса следователя адвокатом Сергеем Воронцовым выяснились многочисленные несоответствия в материалах дела, нарушения процессуальных норм, допущенные следствием, которые Арзыбек Джакишев не мог объяснить.

«Есть показания Александра Рябушкина, что у него претензий по выплатам дивидендов к Киму за предыдущие годы нет, кроме как за 2015 год. А в 2015 году выплачивались дивиденды как раз-таки за 2014 год. Почему вы не прекратили уголовное дело, раз претензий нет?» — спросил Сергей Воронцов.

«Не помню», — в очередной раз ответил следователь.

Среди заданных Воронцовым вопросов  был и такой: «Почему протоколы допросов супругов Рябушкиных слово в слово идентичны, вплоть до окончания их фамилии?» Следователь ответил: «Печатал протокол как мог, а ошибки в фамилиях потому, что плохо склоняю».

Следователь Арзыбек Жакишев также назвал «обычной опечаткой» несоответствие дат в постановлении о возбуждении уголовного дела и в назначении дополнительной экспертизы.

При этом экспертиза была назначена раньше, чем возбудили дело.

Напомним, Александра Кима обвиняют в злоупотреблении должностным положением служащего коммерческой организации. Он свою вину не признает и называет дело, возбужденное в отношении него, политическим.
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