В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан младший брат Айбека Баратова

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан 27-летний Арстанбек Баратов. Об этом сообщили в ГУВД Бикшека.
По данным ведомства, его подозревают в том, что 17 апреля, находясь в 12-м микрорайоне столицы, он под предлогом перепродажи автомобиля марки «Мерседес-Бенц» ценой $5 тысяч завладел машиной и скрылся.
Как рассказали ИА «24.kg» собственные источники в правоохранительных органах, Арстанбек Баратов является младшим братом гражданского активиста Айбека Баратова и сыном адвоката Султана Баратова, защищавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева.
В настоящее время задержанный находится в ИВС.
УВД Октябрьского района Бишкека просит всех, кто пострадал от действий этого гражданина, обратиться в дежурную часть или позвонить по телефонам: (0708) 06 01 83, (0550) 44 44 80, (0559) 10 27 92.