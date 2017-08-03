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Общество

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан младший брат Айбека Баратова

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан 27-летний Арстанбек Баратов. Об этом сообщили в ГУВД Бикшека.

По данным ведомства, его подозревают в том, что 17 апреля, находясь в 12-м микрорайоне столицы, он под предлогом перепродажи автомобиля марки «Мерседес-Бенц» ценой $5 тысяч завладел машиной и скрылся.

Как рассказали ИА «24.kg» собственные источники в правоохранительных органах, Арстанбек Баратов является младшим братом гражданского активиста Айбека Баратова и сыном адвоката Султана Баратова, защищавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева.

Оперативникам удалось выяснить, что Баратова подозревают в ряде аналогичных преступлений. Есть заявитель, сообщивший, что с 27 апреля по 8 мая 2017 года Арстанбек, находясь в жилмассиве «Кок-Джар», под предлогом продажи нескольких автомашин марки «Хонда Фит» и трех ноутбуков якобы обманным путем получил от заявителя $16 тысяч 200. Задержанный не выполнил своих обещаний, но вернул заявителю только $4 тысячи 300.

В настоящее время задержанный находится в ИВС.

УВД Октябрьского района Бишкека просит всех, кто пострадал от действий этого гражданина, обратиться в дежурную часть или позвонить по телефонам: (0708) 06 01 83, (0550) 44 44 80, (0559) 10 27 92.
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