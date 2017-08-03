Правоохранительные органы не хотят связываться с владельцами игорного бизнеса

Правоохранительные органы Кыргызстана не хотят связываться с владельцами игорного бизнеса. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала директор кризисного центра «Сезим» Бюбюсара Рыскулова.

По ее словам, в 2011 году Бишкек был похож на Лас-Вегас. Но после казино закрылись, а ситуация не изменилась — активизировались букмекерские конторы и лотереи.

«Депутаты Жогорку Кенеша поддержали запрет лотерей. Но эти заведения работают, они даже не сняли вывески. Мы приходили в клубы, вызывали милицию. Правоохранительные органы лишь разводили руками и говорили, что не хотят связываться с криминалом«, — сказала Бюбюсара Рыскулова.

Она добавила, что в кризисный центр все чаще обращаются люди, зависимые от азартных игр. Родители просят спасти детей. Несмотря на то, что президент Кыргызстана подписал закон, запрещающий лотереи, тысячи людей продолжают играть.