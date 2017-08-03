Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко

Фото ИА «24.kg». Подземный переход на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Накануне ремонта. Бишкек, 2017 г.

В двух центральных подземных переходах Бишкека, на пересечении Чуй - Абдрахманова и Чуй - Манаса, впервые за многие годы начали делать капитальный ремонт с новым дизайном объектов. Но наши чиновники не были бы настоящими чиновниками, если бы проект, за который они берутся, не сопровождался скандалом.

Чем дороже, тем лучше?

В редакцию ИА «24.kg» обратился предприниматель Абдыкасым Кушбаков, который в апреле участвовал в тендере на капитальный ремонт подземок, организованном управлением капитального строительства мэрии столицы.

Он рассказал, что подавал заявки на участие в обоих тендерах – на ремонт обеих подземок. Но, как отметил предприниматель, в одном выиграла компания, предложившая на 1,5 миллиона сомов больше, чем он, а в другом - предложившая и того больше - на 7 миллионов сомов.

Когда он обратился за разъяснениями к заказчикам - сотрудникам УКС, ему сказали, что его заявка отклонена по причине занижения стоимости материалов.

«Вправе ли они вмешиваться, по какой цене я буду приобретать материал? Ведь главное - качество материалов и работы», - говорит Абдыкасым Кушбаков.

Но еще больше его удивил тот факт, что победителем объявили фирму, которая намеревалась произвести ремонт почти на 7 миллионов сомов дороже!

Глава стройкомпании Абдыкасым Кушбаков готов был произвести капремонт подземки на Чуй - Абдрахманова за 25 миллионов 519 тысяч сомов, его оппонент - за 32 миллиона 186 тысяч.

Причину такого решения в УКС объяснили тем, что предложения участников, заявки которых отклонили, не соответствовали техническим и квалификационным требованиям.

Абдыкасым Кушбаков с 2005 года является активным участником тендеров, проводимых мэрией.

«Наша компания за последние три года выиграла два тендера на капитальный ремонт двух детских садов, и никаких претензий к качеству не было. У нас много проектов в регионах. Как, имея большой опыт, мы могли подать конкурсную заявку, не соответствующую квалификационным и техническим требованиям?» - задается вопросом специалист.

Что говорит закон

В статье 29 Закона «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года прописано, что закупающая организация вправе отклонить конкурсную заявку, если сумеет определить, что цена поставщика слишком занижена и он не сможет исполнить договор закупки.

В ведомости объема работ ремонта подземки на Чуй - Абдрахманова ориентировочная сумма составляет 36,5 миллиона сомов.

Как отмечено выше, Абдыкасым Кушбаков был готов сделать работу за 25,5 миллиона сомов.

На первый взгляд кажется, что предприниматель слишком занизил сумму. Но, по его словам, УКС, детально проверив его конкурсную заявку и иные документы, пришел к выводу, что он занизил только стоимость материалов на 700 тысяч сомов.

Однако когда читаешь ведомость объема работ на Чуй - Абдрахманова, из-за чего, собственно, и произошло разногласие между заказчиком и поставщиком, то, мягко говоря, приходишь в недоумение.

К примеру, в пункте 74 ведомости прописано, что необходимо вывезти 9 тысяч 348 тонн грунта на расстояние 15 километров .

Если вывозить КамАЗами, это составит более 900 рейсов, примерный расход составит 6,5 миллиона сомов (по подсчетам предпринимателя).

Но самое интересное содержится в пункте 76 этого же документа. Там прописано, что на объект необходимо засыпать грунт тем же самым объемом - 9 тысяч 348 тонн!

Спрашивается, зачем вывозить грунт, расходуя несколько миллионов сомов, а потом на несколько миллионов сомов везти новый?

Есть еще несколько видов работ на этом же объекте, которые, мягко говоря, вызвали удивление предпринимателя.

По его словам, в дефектном акте на устройство пандусов предусмотрено использовать 23 тонны арматуры.

В Баткенской области при строительстве здания лицея мы использовали 14 тонн арматуры, а здесь только на основание пандусов требуется 23 тонны?! Абдыкасым Кушбаков

Еще один спор между ним и УКС возник по поводу потолка в переходе.

«По требованию заказчика необходимо ободрать потолок площадью 1 тысяча 249 квадратных метров, затем отштукатурить его, загрунтовать, после зашпаклевать, покрасить водоэмульсионной краской и в конце все это закрыть подвесным потолком «Грильято». Разве это не абсурд?» - говорит Абдыкасым Кушбаков.

Предприниматель в своей заявке не включил вышеназванные работы, потому что считает их абсолютно лишними.

«Этот вид потолка состоит из решеток, и намного эффективней просто покрасить потолок, затем установить этот «Грильято». Мы специально по этому поводу консультировались со специалистами по подвесным потолкам. Здесь не требуется лишних расходов», - рассказал он.

Строитель убежден, что предложенная им цена была самой низкой именно из-за того, что он не включил в смету ненужные траты - вывоз, а потом снова завоз грунта, необоснованно большое количество арматуры, многослойное покрытие потолка, которого в итоге вообще не будет видно.

Следствие ведут знатоки

Ведомость объема работ по капитальному ремонту подземки на Чуй – Абдрахманова утверждена заместителем директора Управления капитального строительства К.Ибраимовым. Когда мы обратились в пресс-службу мэрии, чтобы получить комментарии у замдиректора ведомства, они настояли, что ситуацию прокомментирует директор УКС Нурлан Эшпаев, так как за работу ведомства отвечает его первое лицо.

Однако директор дал весьма дипломатичный ответ, сказав, что в настоящее время относительно тендера на ремонт подземных переходов ведет следствие Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, и что-либо прокомментировать он не может. При этом чиновник посоветовал: «Пока не нужно выносить данный вопрос на суд общественности».

Предприниматель считает необходимым отметить, что капитальный ремонт подземных переходов производится за счет городского бюджета, то есть на деньги налогоплательщиков.

И остается только удивляться, как некоторые чиновники муниципалитета своеобразно распределяют народные деньги. А ведь это детали только одного тендера…