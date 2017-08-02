Суд Тологонова. Свидетель заявил о пытках и отказался от своих показаний

Свидетель в суде по уголовному делу бывшего депутата Райкана Тологонова Нурдин Султанмамытов сообщил, что его принудили дать ложные показания. Об этом он заявил сегодня на суде по делу мародерства 2010 года.

По его словам, из Москвы его депортировали в 2013 году по обвинению в убийстве и после неодноократных пыток он был вынужден подписать готовые показания.

«Тогда в СИЗО-1 пришел Зарылбек Рысалиев. И спросил, чем я могу помочь следствию по делу мародерства. Он также мне открыто сказал, что в противном случае мне будет трудно выйти из тюрьмы, что стану инвалидом и, возможно, мама получит какие-то части тела», — заявил Нурдин Султанмамытов.

Он признался, что 7 апреля 2010 года был с Абдуллой Юсуповым на объекте на пересечении улиц Московской и Ибраимова. По версии следствия, здесь располагался офис сына Жаныша Бакиева — Искендера Бакиева.

«Но я тогда не видел Райкана Тологонова. Я с ним познакомился во время очной ставки. Узнал, что он депутат», — сообщил свидетель.

Напомним, в 2013 году Генпрокуратура Кыргызстана отказалась возобновить уголовное дело в отношении членов парламентской фракции «Ата Мекен» Райкана Тологонова и Туратбека Мадылбекова, подозреваемых в мародерстве.

В январе 2013-го руководитель межведомственной следственной группы — начальник ГСУ МВД Кубатбек Норузбаев — прекратил уголовное дело в отношении этих депутатов. В 2017 году расследование по фактам мародерства, совершенного 7 апреля и в последующие дни 2010 года, возобновили.