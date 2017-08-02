Село Кандава: у края жизни

Фото ИА «24.kg». Сошедший оползень близ дома Замиры эже. Село Кандава, Узгенский район. Июль 2017 года

«Когда видишь, как идет оползень, бежишь, не оглядываясь, не обращая внимания на других», – начала свой разговор жительница села Кандава Узгенского района Замира эже, которая не понаслышке знает, что такое стихия и каковы ее последствия. Она вместе с семьей живет под горой, которая в дождливую погоду в любой момент может обрушиться на людей.

Село, из которого не хочется уезжать

Кандава – живописное горное село в 20 километрах от города Узгена. Травы здесь растут густые, холмы покрыты редкими лесами, в небе можно увидеть парящих хищных птиц, непуганый удод неожиданно вылетает из-под машины, на поле недовольно уползают змеи, потревоженные косарем, из земли бьет источник минеральной воды, не уступающий по составу знаменитой кавказской боржоми… Райский уголок.

Фото ИА «24.kg». Живописное село Кандава, Узгенский район

Но люди вынуждены покидать насиженные места: стихия каждый день напоминает, что беда рядом.

«Уже больше шести лет, как власти предупреждают об оползнях. Первым делом переселили тех, кто живет ниже. На новых участках, которые им выделили, некоторые уже построили дома, а кто-то только фундамент залил», – рассказывает Замира эже о неторопливом процессе переселения.

Впрочем, сказать, что процесс этот необратимый и люди твердо настроены уехать, нельзя. По ее словам многие из переехавших продолжают жить на прежних местах.

«Кто на пенсии, те ушли, но их дети остались здесь. Насколько я знаю, из всех отселенных только трое живут на новом месте, остальные продолжают жить здесь, под оползнем», – говорит она.

Фото ИА «24.kg». Жительница села Кандава Замира эже

– А почему же народ сразу не переезжает и не живет на безопасном месте? Как можно так рисковать? – задаю резонный вопрос.

– Во-первых, на новых землях дома не достроены, к тому же здесь остался скот, за ним нужен присмотр, ведь на новом месте еще нет сараев, – отвечает Замира эже.

– Скажите, а как это жить, когда над тобой постоянно висит смертельная угроза? – не устаю я спрашивать.

– Страшно, конечно. Помню, четыре года назад в семь утра сошел оползень. Бежали всей толпой. Да и потом, когда сходила земля, спасались так, что не успевали обуться, бежали кто босиком, кто в носках. Но потом… как-то привыкли, – говорит Замира эже.

– Хотите сказать, что уже не боитесь? – уточняю у собеседницы.

– Я не это имела в виду. Каждый раз, когда идет дождь, в нас вселяется уже знакомый страх. Даже когда проезжает большая машина или кто-то что-то выгружает с шумом, выбегаем на улицу. Все равно в душе покоя нет, – поясняет она.

Дедушкин дом

Весной 2017 года, когда в селе Аюу-Сай Узгенского района оползень унес жизни 24 человек, Замира эже со своей семьей около месяца прожила в доме деда.

«Весной пришли сотрудники МЧС, представители айыл окмоту и потребовали, чтобы мы переселились. Признаться, мы и сами боялись и переехали в дом деда. Но там тоже есть угроза оползня. Одно успокаивало: оползень расположен подальше и не дойдет в случае чего. Хотя там была школа, и ее перевели в другое здание именно из-за угрозы стихии», – вспоминает она тревожную весну 2017 года.

– А вашей семье дали новый участок? – спрашиваю у нее.

– Да, возле села Таш-Башат выделили землю, – говорит она.

– Она на ровном безопасном месте? – уточняю я.

– Нет, тоже на склонах, но на другой стороне реки, подальше от опасных холмов. Там относительно безопасно, – говорит она.

– А МЧС как вас выселяли? Приходили в каждый дом и требовали немедленно покинуть помещение? – интересуюсь подробностями.

– Да, они ходили по домам. Но, бывало, что, увидев их, мы прятались, чтобы они подумали, будто мы переехали, – рассказывает она.

Причина оползней: версия сельчан

По словам Замиры эже, она не помнит, чтобы прежде, когда она жила здесь еще в союзные времена, были оползни. Стихия, по версии жителей айыла, активизировалась после землетрясения в Токтогульском районе в 1992 году.

– Тогда на склонах холмов по ту сторону реки появились трещины, и после землетрясения пошли первые оползни. Тогда-то мы и начали понимать, какую опасность таят в себе оползень и трещины, – рассказывает она свою версию причин природной стихии, которая вот уже многие годы не дает покоя жителям Кандавы.

Фото ИА «24.kg». Трещина на склоне холмов между селами Кандава и Таш-Башат

– Говорят, склоны гор очень хорошо укрепляют деревья своими корнями, а вы не высаживали их? – интересуюсь у нее.

– Лет 10 назад МЧС нам дали саженцы грецких орехов, они хорошо прижились, растут на склонах, в этом году тоже дали, но другим селам, – говорит она.

Женщина рассказала, что, требуя людей переселиться, власти не просто страхуются на всякий случай, они хотят уберечь сельчан от реальной угрозы, потому как в этой местности произошла страшная трагедия в 1993 году.

Фото ИА «24.kg». Оползень в селе Комсомол в 1993 году унес жизни 28 человек. Июль 2017 года

– Тогда в соседнем селе Комсомол оползень унес жизни 28 человек, – вспоминает те страшные дни Замира эже.

– А в вашем селе были серьезные потери? – спрашиваю у нее.

– Были, но, к счастью, никто не пострадал. Только у некоторых засыпало фруктовые сады, – говорит она.

– А на здоровье не влияет? Ведь постоянно ощущать страх…

– Хоть и говорят, что оползень не дойдет, но страх есть, это правда. У некоторых был инсульт, сознание теряли… Ведь если постоянно бояться, можно стать больным. Вот мой брат раньше, когда приезжал навестить, всегда ночевал у нас. А сейчас, как появились трещины на склонах, перестал оставаться на ночь, – говорит она.

Истории с трагическим концом

Страшных историй, связанных с обрушением склона горы, в селе бытует много. Особенно в связи с дождливой погодой.

– В этом году из-за обильных дождей почва настолько разрыхлилась, что когда копали могилу одной умершей бабушке, земля была фактически жидкой, – говорит она.

В соседнем Кара-Кульджинском районе размягченная дождями почва задавила двоих ребят, которые копали могилу.

А вот что рассказала Чолпон, сестра нашей собеседницы:

– В селе Семиз-Кель был один дом, двери которого выходили на запад. Его владельцы, проснувшись однажды утром и открыв дверь, увидели, как восходит солнце. Оказалось, что дождь, который шел всю ночь, так подмыл почву под домом, что строение перевернулось на 180 градусов. А люди даже не заметили этого.

Другая история оказалась более трагичной.

В небольшой впадине средь холмов скопилась дождевая вода, которая увлажнила почву и спровоцировала небольшой оползень. К несчастью, под холмом был дом, в котором работал строитель, он остался под завалом.

Еще в памяти жильцов жива трагедия, произошедшая в селе Комсомол: подросток на велосипеде приехал в село пригласить родственников на той и попал под оползень.

– Люди видели, как мальчишка метался в разные стороны, но никто не в силах был ему помочь, так и остался он под землей, – вспомнила Замира эже.

Пока мы беседовали, с сенокоса вернулись ее сыновья. Они косили сено как раз на склоне холма, который вот-вот может обрушиться.

– Не страшно? – спрашиваю ее сына Арстана.

– Есть немного. Но сейчас лето, почва укрепилась, нужно успеть запастись сеном, – отвечает он.

Вот так и живут жители Кандавы – в соседстве со смертью.