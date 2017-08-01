Кыргызстанцы заняли первое место на военных играх

Кыргызстанцы заняли первое общекомандное место на вторых Военно-спортивных играх дружественных армий государств — участников СНГ. Об этом сообщило Управление инфомационного обеспечения Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана.

По его данным, 1 августа 2017 года в войсковой части 20636 (Балыкчи) были подведены итоги состязаний.

Как сообщается, в течение недели на базе учебного центра «Эдельвейс» Генштаба ВС КР более 300 военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана определяли сильнейших в соревнованиях по армейскому рукопашному бою, гиревому спорту, военному многоборью, стрельбе из штатного и табельного оружия, офицерскому троеборью и командирским стартам в личном и командном зачетах.

Кыргызские военнослужащие стали победителями в общекомандном зачете, выиграв два командных вида соревнований из шести, а в остальных видах вошли в тройки призеров, что позволило им опередить сборные Казахстана и России.

В стрельбе из штатного и табельного оружия, соревнованиях по многоборью наша команда завоевала золотые медали, а также заняла второе место в соревнованиях по офицерскому многоборью и третье место в состязаниях по командирским стартам и армейскому рукопашному бою.

Второе место заняли военнослужащие Казахстана, третье место — представители России, говорится в сообщении.

В целом из 32 участников от Вооруженных сил КР победителями и призерами стал 21 военнослужащий.