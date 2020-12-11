Скорость, тактика, точность. Первый турнир по спортивному страйкболу в Бишкеке

В Бишкеке состоялся первый в истории Кыргызстана турнир по спортивному страйкболу. В соревнованиях участвовали 11 профессиональных команд. Состязание проходило в международном формате SpeedQB. Подробности уникального для спортивного сообщества события в репортаже 24.kg.

В нашей республике страйкбол начали активно развивать с 2008 года. До недавнего времени эта военно-тактическая игра для большинства ее участников была всего лишь увлечением, без соревновательной и спортивной составляющей. Команды страйкболистов собирались на заброшенных загородных объектах и играли в удовольствие.

«В основе страйкбола лежит использование внешне схожей с боевыми прототипами пневматики, стреляющей шестью миллиметровыми пластиковыми шариками. Игроки используют тактическое снаряжение — камуфляжную форму, разгрузочные системы, защитные средства для глаз и лица.

Как правило, в игре участвуют две и более команды. Игры проводят по различным сценариям на закрытых и открытых полигонах.

Например, это может быть удержание точек или захват флагов», — рассказывает один из организаторов турнира Антон Степанов.

В ряде стран военно-тактические игры — уже не просто увлечение. К примеру, в России официальным видом спорта страйкбол стал в 2018-м. Необходимый для этого минимум — организация федерации и проведение турниров. Федерация военно-тактических игр появилась в Кыргызстане в прошлом году. С этого года начались и соревнования.

«Первый турнир решили провести в международном формате SpeedQB. На небольшом полигоне с минимумом укрытий сходятся две команды, в каждой из которых по три игрока.

В центре полигона — контрольная точка. Задача команд — захватить ее раньше противника, нажав кнопку таймера, либо уничтожить всех противников.

Столкновение происходит на близких дистанциях. На выполнение задач командам дается пять раундов по полторы минуты каждый», — говорит Антон Степанов.

В турнире участвовали 11 команд. Большинство участников далеко не первый год на довольно профессиональном уровне занимаются военно-тактическими играми, совершенствуя навыки в регулярных тренировках. Исход раундов решался буквально за считанные секунды.

В финал по итогам состязаний вышли три команды — «Апачи», «ОСН Ворон» и Beavers. В напряженном противостоянии лидерство отвоевали Beavers. «Вороны» и «Апачи» разделили между собой второе и третье места. Мероприятие, как и полагается, завершилось награждением победителей.

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По словам организаторов турнира, подобные соревнования будут проводить постоянно. Они поблагодарили Федерацию стрелкового спорта КР, предоставившую место для состязания, и пригласили всех интересующихся активными видами спорта кыргызстанцев попробовать себя в страйкболе. Ограничений для этого как таковых нет. Разве что возраст участников. По правилам безопасности к участию несовершеннолетних не допускают. Вопрос организации юниорской лиги будут решать отдельно.