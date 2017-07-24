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Общество

В Кыргызстане реорганизовано шесть школ олимпийского резерва

В Кыргызстане реорганизовано шесть республиканских специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (РСДЮШОР). Об этом на коллегии по итогам работы ведомства за первое полугодие сообщил замдиректора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канатбек Арпачиев.

Уточняется, что в целях оптимизации деятельности агентства и управления отраслью реорганизованы следующие учреждения:

— РСДЮШОР по водным видам спорта и РСДЮШОР по тяжелой атлетике, легкой атлетике и боксу реорганизованы в учреждение СДЮШОР "Ынтымак";

— РСДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью и СДЮШОР по национальным и прикладным видам спорта реорганизованы в учреждение СДЮШОР «Күлүк»;

— РСДЮШОР по видам борьбы переименована в учреждение СДЮШОР «Тайманбас»;

— РСДЮШОР по спортивным играм и гимнастике «Эдельвейс» переименована в учреждение Чуйская областная СДЮШОР;

— РСДЮШОР по футболу переименована в Таласскую областную СДЮШОР;

— на базе Баткенского районного детско-юношеского клуба физической подготовки создана Баткенская областная СДЮШОР;

— СДЮШОР южного региона и ДЮСШ южного региона реорганизованы в учреждение Ошская областная СДЮШОР.

«Тренеры—преподаватели, ранее числившиеся в РСДЮШОР по видам спорта, переводятся в областные и районные учреждения, что повышает качество контроля за их деятельностью», — сказал Канатбек Арпачиев.

По его информации, районные и городские детско-юношеские спортивные школы переданы в ведение областных управлений по делам молодежи, физической культуры и спорта с принадлежащими им финансовыми и материально-техническими средствами.
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