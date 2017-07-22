Сару Сандерс официально назначили главой пресс-службы Белого дома

Президент США Дональд Трамп повысил бывшего заместителя уволившегося в пятницу с поста пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера Сару Сандерс до должности главы пресс-службы Белого дома и своего пресс-секретаря, говорится в заявлении Белого дома, поступившем в РИА «Новости».

«В своей новой роли она продолжит продвигать наш прогресс в тех вопросах, которые волнуют народ, таких, как рост экономики, возвращение рабочих мест из-за рубежа, сокращение бюрократии в правительстве и обеспечение безопасности Америки», — цитирует пресс-служба Белого дома главу США.

Трамп в пятницу принял отставку Шона Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Как заявила Сандерс, она считает Спайсера «больше, чем коллегой, но настоящим другом и учителем».