В Техасе одобрили палочные удары как меру наказания в школах

Образовательное управление штата Техас одобрило удары плоской палкой как меру наказания непослушных детей. Об этом сообщил interfax.ru со ссылкой на американский телеканал Fox News.

Телеканал напомнил, что телесные наказания, классифицированные как «намеренное причинение физической боли через удары, удары плоской палкой, шлепки и другое применение физической силы в качестве меры дисциплины», законны в Техасе.

При этом родители учащихся имеют право разрешать или запрещать применение такого вида наказаний в конкретных школах в отношении их детей.

«Если родителю это не по душе, то (о телесных наказаниях ее или его ребенка. — Прим. ИФ) даже речи быть не может», — сказала глава образовательного управления Техаса Мэри Спрингс.