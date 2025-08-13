12:02
Происшествия

В Техасе сошел с рельсов и загорелся поезд с опасным грузом

В Техасе сошел с рельсов и загорелся поезд с опасным грузом. Об этом сообщает телеканал NBC 5.

Авария произошла в небольшом городке Гордон в округе Пало-Пинто примерно в 100 километрах от Форт-Уэрта. В результате ЧП более десяти цистерн и грузовых вагонов сошли с рельсов. Некоторые из них загорелись.

ABC News
Фото ABC News

Эвакуация населения объявлена не была, но власти призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента.

В компании Union Pacific Railroad, которой принадлежит поезд, заявили, что в результате крушения никто не пострадал.

По информации экстренных служб Пало-Пинто, ни в одном из вагонов поезда не обнаружена утечка. Аварийные бригады работают на месте, ликвидируя последствия происшествия. Пожарная служба округа сообщила, что работает над локализацией возгорания травы на месте крушения.
