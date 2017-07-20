На Алтае и в Хакасии не разрешили установить памятники Манасу и кагану Барсбеку. Об этом на открытии форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» заявил президент КР Алмазбек Атамбаев.

По его словам, это произошло потому, что до сих пор аукаются те времена, когда по принципу «разделяй и властвуй» не стеснялись противопоставить енисейских кыргызов и хакасов — кыргызам, населяющим Ала-Тоо. И для этого некоторыми советскими учеными были придуманы различные псевдонаучные теории.

«Видимо, застарелый дух этого времени еще не выветрился из кабинетов местных властей. Дух недоверия и подозрительности. Хотя бояться нужно не истории и исторических памятников, а беспамятства и искажения истории», — сказал Алмазбек Атамбаев.

На форум, который проходит в Бишкеке в госрезиденции, приехали историки, филологи, культурологи, антропологи, этнологи, лингвисты и исследователи фольклора из 12 стран, представляющие 20 различных народов. Их история, как и история кыргызского народа, неразрывно связана с Алтаем.