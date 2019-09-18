Эксперты предложили переход на латиницу осуществить за счет инициаторов

В основе инициативы перехода на латинский алфавит лежит элементарная политика. Об этом на круглом столе заявила бывший министр образования Кыргызстана Ишенгуль Болжурова.
Она отметила, что предложения о переходе на другой алфавит будут возникать постоянно.
По словам профессора КРСУ Махмеда Тагаева, Кыргызстан ближе к русскому миру, чем тюркскому. «Один из аргументов инициаторов — Кыргызстан относится к тюркскому миру, который использует латиницу. Но нас мало что связывает с тюркским миром», — считает он.
Напомним, о переходе на латиницу заговорили в парламенте. По мнению депутата Алтынбека Сулайманова, внедрение латинского алфавита сблизит Кыргызстан с другими тюркоязычными странами и облегчит изучение английского языка.