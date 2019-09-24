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Общество

Кыргызстан и Евразия. Продолжение интеграционных процессов обсуждают в Бишкеке

Все интеграционные процессы на евразийском пространстве должны быть продолжены. Об этом  заявлено сегодня на круглом столе «Век Евразии: новый этап взаимодействия и сотрудничества», который проходит в Бишкеке по инициативе Ассамблеи народов Евразии и при поддержке Ассамблеи народа Кыргызстана.

Участники обсуждают истоки евразийской кооперации: историческое и культурное наследие Алтая, этническую, культурную и языковую общность народов Евразии и другие аспекты алтаизма.

Ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Канат Садыков заявил, что кыргызы являются чистыми евразийцами.

«Наследие народов Евразии и изучение истоков сближают нас. Мы лучше узнаем наши духовные корни. Кыргызы — чистые евразийцы. На территории Евразии они прошли многовековой путь, при этом сохранив свой язык и этническую идентичность», — сказал он.

Лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев отметил необходимость усиления интеграционных процессов.

«У нас есть тесные экономические отношения. Мы в составе ЕАЭС. Но мы упустили момент для более глубокого и детального изучения нашей истории. Надо восполнить этот процесс. Известный ученый Жаксын Сабитов недавно опубликовал исследование, согласно которому наши ближайшие родственники — это южноалтайцы», — добавил он.
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