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Общество

Ассоциацию историков хотят создать в Евразии

В Евразии хотят создать ассоциацию историков. Об этом заявлено на круглом столе «Век Евразии: новый этап взаимодействия и сотрудничества». Мероприятие проходит в Бишкеке по инициативе Ассамблеи народов Евразии и при поддержке Ассамблеи народа Кыргызстана.

С предложением выступил замглавы Ассамблеи народов Евразии Станислав Королев. Он также поддержал профессора Бекбосуна Борубашова, который предложил изучить правовые нормы алтайской цивилизации, заложенные в обычаях и традициях народов Европы и Азии.

«Например, только у кыргызов и казахов есть пословицы о правителях и власти. Наши основы демократии и парламентаризма заложены еще в курултаях», — сказал Бекбосун Борубашов. По его мнению, не только ученым и историкам интересно будет изучить, как формировались курултаи и их роль в обществе.

Станислав Королев отметил, что нормы права, которые сформировались на Алтае, затем заимствовали и другие цивилизации. Например, византийское законотворчество или шариат.

По его словам, есть предложение создать ассоциацию историков Евразии. Участники мероприятия поддержали эту инициативу.
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