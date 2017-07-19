21:42
+29
USD 69.23
EUR 79.76
RUB 1.17
Общество

Названа опасная для здоровья вегетарианская диета

Ученые из США назвали режим вегетарианской диеты, следовать которому вредно для здоровья. Об этом сообщает Американский колледж кардиологии.

Специалисты выяснили, что употребление в пищу очищенных зерен вместе с большим количеством сахаросодержащих продуктов связано с высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

К подобным выводам авторы пришли, рассмотрев три вида диеты. Первая включала в себя продукты растительного и животного происхождения, вторая — цельные зерна, ягоды, овощи и фрукты, третий режим питания также был вегетарианским, но включал обработанные зерна, жареный картофель и подслащенные напитки.

Всего специалисты отследили состояние здоровья более 200 тысяч человек, которые в течение 20 лет участвовали в специальном опросе. Первоначально в исследовании не участвовали люди с ишемической болезнью сердца и раком, а также те, кто пережил инсульт.

Во время наблюдения у около девяти тысяч участников развилась ишемическая болезнь сердца. Наилучшие показатели здоровья оказались у тех, кто следовал второму режиму питания, тогда как одновременное употребление продуктов животного и растительного происхождения, а также вегетарианская диета с обработанными зернами, жареным картофелем и подслащенными напитками оказались связанными с повышенным риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ссылка:
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке увеличивается число отказников от профилактических прививок
Помощь мигранту. Медкнижку российского образца теперь можно получить в Бишкеке
Аномальная жара. Как не стать зловонным кошмаром
Национальный центр онкологии должны оснастить оборудованием до октября
Бесплатные пластические операции кыргызстанцам проведут хирурги из Южной Кореи
Ботанический сад: научиться любить природу
В одной из школ Бишкека выявили недовес продуктов для приготовления пищи
В Кыргызстане впервые создали синтезатор речи для слепых на кыргызском языке
Как сохранить здоровье. Раскрываем секреты
В парламенте предлагают прописать ответственность за отказ от прививок
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Продавец швейцарских часов из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;цене, подделках и&nbsp;знаменитостях Продавец швейцарских часов из Кыргызстана о цене, подделках и знаменитостях
Бизнес
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!