ГРС реанимирует идею оценки своих сотрудников в ЦОНах

«Мы решили реанимировать идею, которую внедряли в 2011 году, — оценку сотрудников Центров обслуживания населения (ЦОН). Для этого уже закуплено соответствующее оборудование со смайлами», — сообщил на пресс-конференции по итогам работы ГРС за I полугодие 2017 года и подготовке к выборам президента КР глава ведомства Дастан Догоев.

После того, как гражданина обслужили, он сможет поставить оценку в виде грустного смайла — если его обслужили плохо — или радостного — если работа оператора ему понравилась.

Глава ГРС добавил, что в Бишкеке будет открыт еще один ЦОН и работать он будет по-новому.

«Планируется разделение ЦОН на фронт- и бэк-офисы. Во фронт-офисах будут работать сотрудники, не являющиеся госслужащими. Операторы не будут иметь права отказывать в приеме документов по предусмотренному перечню. Пакет формируется и направляется в бэк-офис. Решение о подлинности документов, о выдаче или отказе будут принимать его сотрудники», — пояснил Дастан Догоев.

По его словам, гражданин, подавший документы, и сотрудник бэк-офиса не будут контактировать, что, по мнению главы ГРС, снизит коррупционные риски.

«Чтобы сотрудники не вошли в сговор, будет введена система, согласно которой оператор фронт-офиса не будет знать, какому сотруднику бэк-офиса направлен пакет документов», — рассказал он.