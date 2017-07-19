В США робот-охранник «утопился» в фонтане торгово-офисного центра

В одном из торгово-офисных центров США робот-охранник «покончил с собой», съехав в фонтан. Об этом в твиттер-аккаунте написал пользователь @bilalfarooqui.

«В нашем Вашингтонском офисе есть робот-охранник. Он утопился. Нам обещали летающие машины, вместо этого мы получили роботов-самоубийц», — написал он.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn — Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) 17 июля 2017 г.

По сообщению российских СМИ, со ссылкой на очевидцев, ситуация выглядела так, как будто «робокоп» намеренно попытался въехать в воду. Что послужило этому причиной, не уточняется. Сообщение в Twitter вызвало бурную реакцию пользвателей, которые стали оставлять в комментариях смешные гифки и фото на тему роботодепрессии.