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Общество

В США робот-охранник «утопился» в фонтане торгово-офисного центра

В одном из торгово-офисных центров США робот-охранник «покончил с собой», съехав в фонтан. Об этом в твиттер-аккаунте написал пользователь @bilalfarooqui.

«В нашем Вашингтонском офисе есть робот-охранник. Он утопился. Нам обещали летающие машины, вместо этого мы получили роботов-самоубийц», — написал он.

По сообщению российских СМИ, со ссылкой на очевидцев, ситуация выглядела так, как будто «робокоп» намеренно попытался въехать в воду. Что послужило этому причиной, не уточняется. Сообщение в Twitter вызвало бурную реакцию пользвателей, которые стали оставлять в комментариях смешные гифки и фото на тему роботодепрессии.
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