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Общество

К уголовной ответственности привлекать пешеходов предлагают в Кыргызстане

«Рассматривается возможность ужесточения наказания для пешеходов, чтобы привлекать их не только к административной, но и к уголовной ответственности», — сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Жениш Разаков по итогам заседания Совета безопасности.

По его словам, комплекс мер по повышению эффективности дорожной безопасности состоит из шести блоков. В рамках одного из них предложено ужесточить ответственность автошкол при выдаче водительских удостоверений. Предлагается пересмотреть и список госорганов, которые принимают экзамены на вождение и выдают водительские удостоверения. При этом Совбез предложил облегчить механизм лишения автошкол лицензии.

Секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров сообщил, что не все автошколы выполняют требования законодательства.

Когда мы анализировали ситуацию еще два года назад, было уточнено, что 50 процентов автошкол не соответствуют лицензионным требованиям.

Темир Джумакадыров
«Была приостановлена деятельность ряда автошкол. Вопрос лишения лицензии очень сложный и сегодня он остается открытым. С одной стороны для легкости ведения бизнеса в Кыргызстане очень сложно отозвать лицензию. Но в случае с автошколами речь идет о безопасности», — сказал он.

Жениш Разаков добавил, что планируется внесение поправок в законодательство в сфере дорожной безопасноти. В частности, речь идет об ужесточении наказания для пешеходов и велосипедистов, ставших виновниками ДТП.

«Мы рассматриваем возможность изменения законодательства таким образом, чтобы их привлекали не только к административной, но и к уголовной ответственности. На законодательном уровне также предлагается прописать, чтобы на одежде и портфелях школьников были светоотражающие элементы, как это сделано в соседних странах», — заключил Жениш Разаков.
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