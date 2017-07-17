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Общество

Еще один свидетель сторонников Жапарова: Беспорядки на митинге спровоцировали

Второй свидетель по делу сторонников  экс-депутата Садыра Жапарова рассказал, что беспорядки на митинге в его поддержку устроили провокаторы.

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«Когда мы пришли на митинг, все было спокойно. Шел концерт. Я, как правозащитник, там проводил мониторинг. Через некоторое время появились около 15-20 парней спортивного телосложения. Скорее всего, это сотрудники милиции. Их ведь несложно вычислить по поведению. Снала они ходили в толпе, осматривались. Потом стали бросать камни в сторону сотрудников милиции и нарушать порядок. Тут же милиционеры в формах стали задерживать митингующих. Но среди подсудимых в зале их нет»,  — рассказал свидетель Келдибек Аскаралиев.

Напомним, 12 человек обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.

Следующее заседание суда назначено на 24 июля.
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