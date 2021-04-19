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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Сорванный митинг за отставку главы МВД. Активистка написала заявление в ГУВД

Активистка Бурул Усманалы написала заявление в ГУВД Бишкека по поводу сорвавшейся акции протеста возле МВД 15 апреля. Об этом она сообщила на Facebook.

Бурул Усманалы
Фото Бурул Усманалы. Талон о регистрации заявления
Она попросила столичную милицию исследовать и наказать людей, которые напали на участников мирной акции протеста за отставку министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Ее заявление зарегистрировали в журнале учета информации ЕРПП.

В Бишкеке возле здания МВД в четверг снова проходил митинг. Около 100 человек требовали отставки главы ведомства. Акция протеста организована после того, как стало известно об убийстве Айзады Канатбековой. Напомним, ее похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.

Пока участники акции за отставку Улана Ниязбекова собирались на митинг, к зданию ведомства пришли около 150 агрессивно настроенных человек. Они считают, что на акцию в поддержку Айзады Канатбековой выходят представили ЛГБТ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190653/
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