Сорванный митинг за отставку главы МВД. Активистка написала заявление в ГУВД

Активистка Бурул Усманалы написала заявление в ГУВД Бишкека по поводу сорвавшейся акции протеста возле МВД 15 апреля. Об этом она сообщила на Facebook.

Фото Бурул Усманалы. Талон о регистрации заявления

Она попросила столичную милицию исследовать и наказать людей, которые напали на участников мирной акции протеста за отставку министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Ее заявление зарегистрировали в журнале учета информации ЕРПП.

В Бишкеке возле здания МВД в четверг снова проходил митинг. Около 100 человек требовали отставки главы ведомства. Акция протеста организована после того, как стало известно об убийстве Айзады Канатбековой. Напомним, ее похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.

Пока участники акции за отставку Улана Ниязбекова собирались на митинг, к зданию ведомства пришли около 150 агрессивно настроенных человек. Они считают, что на акцию в поддержку Айзады Канатбековой выходят представили ЛГБТ.