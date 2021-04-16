Провокация на митинге за отставку главы МВД. Заявление посольства США

Посольство США в Кыргызстане распространило заявление в связи с провокацией на митинге за отставку главы МВД и против насилия над женщинами.

В заявлении говорится, что вчерашние события вызывают глубокую озабоченность.

«Мы поддерживаем заявление официального представителя президента Садыра Жапарова о том, что высказывание своей точки зрения не должно носить угрожающий характер и тем более сопровождаться применением силы», — говорится в тексте.

Угроза массовым насилием и тактика запугивания демонстрантов, которые осуществляют свое гарантированное Конституцией право на мирные собрания, являются неприемлемыми.

«Соединенные Штаты Америки призывают правительство и правоохранительные органы Кыргызстана защитить свободное осуществление права на свободу слова и мирные собрания от какой бы то ни было стороны, стремящейся ограничить эти права. Мы также отмечаем, что виновные во вчерашнем насильственном запугивании, а также лица, напавшие на участников демонстрации в честь Международного женского дня в прошлом году, не были привлечены к ответственности за свои действия. Мы призываем правительство провести расследование и привлечь этих людей к ответственности», — отмечается в заявлении.

Американские дипломаты выразили соболезнования родным и близким убитой Айзады Канатбековой и привели в пример заявление заместителя муфтия Кыргызстана Кадыра Маликова, в котором он подчеркнул, что ала качуу посягает на свободу, жизнь, честь и достоинство женщин.

Гендерное насилие представляет угрозу не только тем, кто живет под его гнетом, но и всему обществу. Из-за гендерного насилия, ошибочно оправдываемого ложными традициями, Айзада была несправедливо лишена своего будущего.

Мы солидарны с теми, кто здесь и во всем мире стремится построить будущее, свободное от гендерного насилия. Из заявления посольства США в Кыргызстане

Напомним, акции протеста организованы после того, как стало известно об убийстве Айзады Канатбековой. Ее похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.

Пока участники собирались на митинг, к зданию МВД подошла толпа агрессивно настроенных мужчин. Они кричали и оттесняли тех, кто выступал за то, чтобы глава правоохранительного ведомства понес в том числе моральное наказание.

Участники мирной акции вынуждены были уйти в другое место, чтобы не дать агрессивной толпе спровоцировать инцидент. Толпа неизвестных выкрикивала лозунги против ЛГБТ-сообщества и НПО.

Отметим, что сотрудники милиции не пресекли провокаторов и не препятствовали их натиску, несмотря на то что среди участников мирной акции было много девушек и женщин.