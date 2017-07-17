Кыргызстан и Узбекистан намерены открыть новые авиарейсы на Иссык-Куль. Этот вопрос обсуждался в Ташкенте чиновниками авиационных служб двух стран.

По данным Министерства транспорта и дорог КР, есть намерение увеличить число рейсов из Ташкента и, возможно, других городов соседней страны в аэропорт «Тамчи» (Иссык-Кульская область).

Транспортники двух стран также рассмотрели возможность расширения географии полетов через Кыргызстан в третьи страны и аккредитации представительств кыргызстанских авиакомпаний в Узбекистане.

4 июля в аэропорту «Тамчи» приземлился первый самолет, прибывший из Ташкента.

Рейс осуществила авиакомпания Uzbekistan Airways. На озеро прибыло 190 человек, в основном туристы.