Власти Кыргызстана оптимистично рассказали о том, что в аэропорту «Тамчи» впервые приземлился самолет из Узбекистана. Маршрут открыли специально для привлечения туристов из соседней страны. Правда, найти и купить билеты на рейсы крайне сложно и дорого.

Первая ласточка

Первый борт приземлился в аэропорту накануне. По сообщению пресс-службы Международного аэропорта «Манас», всего на Иссык-Куль прилетели более 190 человек. В том числе и представители министерств и ведомств Узбекистана. Событие для Кыргызстана более чем важное. Со сменой президента в Узбекистане мы возлагаем большие надежды на налаживание отношений с соседями. Соседи тоже выражают заинтересованность в развитии туристического сектора.

«Наша страна придает огромное значение сотрудничеству с Кыргызстаном. С сентября 2016 года существенно оживились отношения между двумя странами. Узбекистан готов к сотрудничеству с Кыргызстаном по всем направлениям, в том числе в сфере экономики. Мы готовы поставлять в КР широкий спектр товаров, в том числе сельхозтехнику и пассажирские автобусы. Также мы готовы укреплять взаимодействие в сфере туризма. Мы будем рады видеть туристов из Кыргызстана на нашей родине и готовы создать для них все необходимые условия», — отметил замглавы МИД Узбекистана Анвар Насыров.

А есть ли рейс?

Правда, на поверку рейс оказался немного странным. Единственная компания, которая могла выполнить его, — «Узбекистон хаво йуллари». Но на сайте компании нет ни слова о рейсе. Посмотреть расписание или заказать билеты ни гражданам Узбекистана, ни кыргызстанцам невозможно.

В представительстве «Узбекистон хаво йуллари» корреспонденту ИА «24.kg» подтвердили, что на Иссык-Куль летает их самолет. Однако за организацию процесса компания не отвечает. Самолет сдан в аренду туристической фирме.

Рейс Ташкент — Тамчи — Ташкент является чартерным. Купить билеты или посмотреть какую-либо информацию о полете можно только на сайте туристического агентства. Никаких данных на официальных страницах авиакомпании нет и не будет.

Кыргызстанские туркомпании помочь с поездкой также не смогут. Обратившись в несколько из них, мы так и не смогли заказать билеты.

«К сожалению, мы не можем помочь вам с покупкой билетов. Мы слышали об этом рейсе, но, по нашей информации, он еще не открыт», — прокомментировали ситуацию туроператоры.

Они признаются, что узнали о новом рейсе из сообщений СМИ. Однако получить расписание полетов или другую нужную информацию тоже не смогли.

Кто же летает на Иссык-Куль?

На официальной странице аэропорта «Манас» указано, что организацией рейса занимается компания Green Tour Service. Однако найти координаты агентства в Интернете невозможно. На помощь пришли сотрудники бишкекского представительства «Узбекистон хаво йуллари». По их данным, самолет сдан в аренду компании DIPLOMATIC VIP AND TRAVEL SERVICE. В Ташкенте действительно работает такая компания.

На сайте DIPLOMATIC VIP AND TRAVEL SERVICE представлены предложения для граждан Узбекистана по поездкам на Иссык-Куль. Человек может выбрать недельный тур за $380 или $505. В обоих случаях в стоимость входят перелет, проживание и доставка в отель.

Компания работает исключительно в Ташкенте. У нее нет ни представительств в регионах Узбекистана, ни официального офиса в Кыргызстане. Телефоны для связи тоже указаны узбекские. Чтобы получить по ним хоть какую-то информацию, дозваниваться в соседнюю страну пришлось больше часа.

Удовольствие для избранных

В компании DIPLOMATIC VIP AND TRAVEL SERVICE ИА «24.kg» рассказали, что пока билеты на рейс Ташкент — Тамчи — Ташкент продают только они. Это связано с тем, что именно это турагентство организовало летний чартер.

Первый полет по акции стоил $250 (в сумах по курсу на день покупки билета) + $85 — оплата услуг аэропорта в Кыргызстане. Все последующие рейсы еще дороже: $340 перелет на Иссык-Куль и еще $120 — обратно.

Самолет «Боинг 757» будет летать по вторникам. Время в пути — 1 час 10 минут. Фактически только перелет обойдется в $460. Для тех, кто совсем не знаком с пансионатами Иссык-Куля или желает хоть как-то сэкономить, компания предлагает готовые туры. Минимальная стоимость ближайшего — $420.

Гораздо дешевле купить билет на рейсовый автобус, который ходит ежедневно, за 760 сомов, а затем на автовокзале пересесть на маршрутку или в такси до Иссык-Куля. И уже на месте, а может и по дороге, водители помогут найти подходящий отель.

Рейса Ташкент — Тамчи ждали давно. По факту он лишь говорит о том, что отношения между двумя странами действительно улучшились. А вот привлечь большой поток туристов таким методом вряд ли удастся. Слишком дорого.