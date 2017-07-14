11:34
+28
USD 69.58
EUR 79.34
RUB 1.16
Общество

Уровень абортов в Кыргызстане говорит о недоступности контрацептивов

Большая часть абортов у подростков — криминальные. Об этом сегодня сообщила журналистам исполнительный директор ОО «Альянс по репродуктивному здоровью» Галина Чиркина.

«К сожалению, у нас неадекватная статистика по абортам. Минздрав делает все для того, чтобы все фиксировалось в государственных учреждениях здравоохранения. Но мы имеем укрытую статистику, поскольку чаще всего такие аборты происходят в частных организациях или в криминальных условиях, даже не в учреждениях здравоохранения», — сказала она.

Читайте по теме
Как кыргызстанки предохраняются от беременности. Стрептоцид вместо презерватива

«Доступны некоторые лекарственные препараты, которые позволяют сделать медикаментозный аборт. Эта доступность связана с тем, что она просто не контролируется Департаментом лекарственных средств. Мы говорим о черном рынке лекарств на том же «Дордое». Поэтому мы можем иметь еще большую цифру абортов среди подростков, которые вообще никем не отслеживаются», — добавила Галина Чиркина.

«До десяти процентов родов в стране происходит у женщин до 19 лет. Такая же статистика и по абортам. Уровень абортов в стране говорит в первую очередь о недоступности контрацептивов», — отметила она.

В год, по официальным данным, в Кыргызстане регистрируют 21–28 тысяч абортов. Этот показатель, по словам Галины Чиркиной, можно «спокойно умножить на пять, чтобы получить реальную картину. В статистику попадает только каждый пятый случай».
Ссылка:
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
38 процентов супружеских пар в Кыргызстане страдают бесплодием
Только 40 процентов первых беременностей в Центральной Азии желанные
За пытки подростков двое милиционеров получили тюремный срок
Врачи бьют тревогу: подростки Кыргызстана становятся «аптечными» наркоманами
В России решили изъять из продажи жвачку с заданиями для подростков
О подростковом суициде рассказали в Генпрокуратуре Кыргызстана
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов
Бизнес
Ночь скидок: бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom Ночь скидок: бонусы и скидки от MegaCom
10 идей, чем заняться летом: интересные мобильные развлечения 10 идей, чем заняться летом: интересные мобильные развлечения
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть и&nbsp;зaбoтa oб&nbsp;экoлoгии&nbsp;&mdash; нaши oснoвные цeннoсти «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть и зaбoтa oб экoлoгии — нaши oснoвные цeннoсти
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения