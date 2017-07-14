Уровень абортов в Кыргызстане говорит о недоступности контрацептивов

Большая часть абортов у подростков — криминальные. Об этом сегодня сообщила журналистам исполнительный директор ОО «Альянс по репродуктивному здоровью» Галина Чиркина.

«К сожалению, у нас неадекватная статистика по абортам. Минздрав делает все для того, чтобы все фиксировалось в государственных учреждениях здравоохранения. Но мы имеем укрытую статистику, поскольку чаще всего такие аборты происходят в частных организациях или в криминальных условиях, даже не в учреждениях здравоохранения», — сказала она.

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«Доступны некоторые лекарственные препараты, которые позволяют сделать медикаментозный аборт. Эта доступность связана с тем, что она просто не контролируется Департаментом лекарственных средств. Мы говорим о черном рынке лекарств на том же «Дордое». Поэтому мы можем иметь еще большую цифру абортов среди подростков, которые вообще никем не отслеживаются», — добавила Галина Чиркина.

«До десяти процентов родов в стране происходит у женщин до 19 лет. Такая же статистика и по абортам. Уровень абортов в стране говорит в первую очередь о недоступности контрацептивов», — отметила она.

В год, по официальным данным, в Кыргызстане регистрируют 21–28 тысяч абортов. Этот показатель, по словам Галины Чиркиной, можно «спокойно умножить на пять, чтобы получить реальную картину. В статистику попадает только каждый пятый случай».