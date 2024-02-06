Кыргызстанских подростков, оставшихся без попечения, доставили из Москвы

Пять несовершеннолетних граждан Кыргызстана, оставшихся без попечения родителей или законных представителей, доставлены из Москвы в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, дети содержались в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Москве.

С прилетевшими подростками проведена работа по установлению условий жизни и воспитания в семье, выясняли причины пребывания на территории другого государства. Они будут переданы прибывшим за ними близким родственникам.