16:40
USD 89.43
EUR 96.29
RUB 0.98
Общество

Кыргызстанских подростков, оставшихся без попечения, доставили из Москвы

Пять несовершеннолетних граждан Кыргызстана, оставшихся без попечения родителей или законных представителей, доставлены из Москвы в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, дети содержались в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Москве.

С прилетевшими подростками проведена работа по установлению условий жизни и воспитания в семье, выясняли причины пребывания на территории другого государства. Они будут переданы прибывшим за ними близким родственникам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286022/
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
Акылбек Жапаров съездил в Москву. С кем встречался, что обсуждал
В Москве кыргызстанец пытался задушить девочку. По решению суда он арестован
Итоги-2023: полеты Жапарова, встреча экс-президентов в Дубае и аресты. Часть I
Российскую активистку вывезли из Кыргызстана и осудили на два года колонии
Внимание, розыск! В Кара-Куле больше недели не могут найти троих подростков
Самолет рейса Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
Школьники Кыргызстана могут принять участие в Сеченовской олимпиаде
Обезглавленные тела мужчин в Москве. Кыргызстанца похоронят на родине
Кыргызстандын элчилиги Москвада башы кесилген маркумдун жарандыгын аныктоодо
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Бизнес
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
6 февраля, вторник
16:24
Кыргызстанцы готовятся к чемпионату мира по муай-тай. Нужны деньги на авиабилеты Кыргызстанцы готовятся к чемпионату мира по муай-тай. Н...
16:23
У девушки через WhatsApp вымогали 200 тысяч сомов. Подозреваемого задержали
16:18
Бывших чиновников задержали по факту злоупотребления должностным положением
16:13
Абоненты Homeline жалуются на проблемы с интернетом
16:10
Авария на ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников — Мирлан Самыйкожо