Минюст не обязан поверять каждого адвоката, в розыске он или нет

Министерство юстиции при выдаче лицензии не обязано поверять каждого адвоката, узнавать, в розыске он или нет. Это прерогатива правоохранительных органов, и именно они должны были выставить сторожевую карту на Алексея Елисеева. Об этом сегодня на заседани Ленинского районного суда, где рассматривают дело экс-генпрокурора Аиды Саляновой, заявил свидетель — депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила в отношении Аиды Саляновой уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ее обвиняют в том, что в бытность исполняющей обязанности министра юстиции она возобновила действие адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.

По словам свидетеля Алмамбета Шыкмаматова, лицензию Елисееву продлевали в соответствии с законом.

Он также пояснил, что когда появилась информация о продлении лицензии, он вызвал на тот момент заместителя министра Жылдыз Мамбеталиеву и попросил разъяснить ситуацию с продлением.

«Она пояснила, что лицензия продлена в соответствии с законом. Тогда Мамбеталиева добавила, что нарушения закона не было и на любых дебатах она готова доказать это. Она также показала мне переписку с Генпрокуратурой, в которой следователь Ибраев истребовал дело и, убедившись, что все в рамках закона, пришел к выводу, что нарушения не было», — рассказал Алмамбет Шыкмаматов.

Свидетель отметил, что Ошский горсуд осудил Елисеева только три года спустя.