Дело Кумтора. Как приговор против Елисеева может лишить Кыргызстан золота

Уже почти год, как главное золоторудное месторождение Кыргызстана — Кумтор — перешло в собственность государства. Казалось бы, на этом все внутренние и международные скандалы и разборки закончились. Но вполне возможно, нас ждет очередной виток разбирательств.

Последнее решение Первомайского райсуда Бишкека, которым вынесен приговор группе бывших высокопоставленных чиновников страны, включая Алексея Елисеева, может лишить Кыргызстан контроля над Кумтором.

Редакция 24.kg разбиралась, почему так произошло и как заочное решение суда может сыграть в ущерб интересам страны.

Новые «золотые» дела

11 июня стало известно, что 9-го числа суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному еще в 2013 году по факту незаконного подписания соглашения между компаниями «Кумтор Голд Компани», Centerra Gold Inc. и ОАО «Кыргызалтын». Десять лет назад власти посчитали это нарушением и инициировали судебное разбирательство.

Речь идет о соглашении 2009 года, когда был заключен концессионный договор и доля Кыргызстана в канадской компании Centerra Gold Inc. составила 33 процента.

Решением суда новые сроки получили бывший президент Курманбек Бакиев и чиновники, которые были причастны к подписанию документа, в том числе упоминался бывший заместитель главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Алексей Елисеев. Его приговорили к 30 годам лишения свободы со штрафом в размере 15 тысяч сомов в доход государства и конфискацией имущества.

Сам Алексей Елисеев тотчас опроверг наличие приговора в отношении него. Он также напомнил, что в 2020 году Комитет ООН по правам человека решил, что любые заочные процедуры уголовного судопроизводства в отношении него юридически невозможны и являются противоправными.

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«Кыргызстан был принужден к выплате мне материальной компенсации. Это решение находится в стадии исполнительного производства у специального докладчика ООН (follow-up procedure. — Прим. 24.kg). Проведение кыргызскими властями в отношении меня заочного судебного процесса в такой ситуации имело бы для страны самые негативные последствия, включая многократное увеличение компенсационных выплат и серьезные проблемы с членством в институциях ООН», — напомнил Алексей Елисеев.

По его словам, решение Комитета ООН является публичным документом, поэтому никто в Кыргызстане уже не может утверждать, даже формально, что он скрывается от правосудия.

Есть приговор — нет соглашения

Но дело даже не в решении Комитета ООН по правам человека. Глобальное соглашение с Centerra Gold Inc. от 4 апреля 2022 года предусматривало отсутствие против Алексея Елисеева каких-либо уголовных дел.

«Одним из предварительных условий для вступления вышеупомянутого соглашения в силу являлось отсутствие или прекращение всех уголовных процессов в отношении всех действующих и бывших членов совета директоров Centerra Gold с предоставлением Кыргызстаном официального подтверждения об этом, включая письмо премьер-министра», — рассказал он.

Это условие касается и Алексея Елисеева, поскольку в 2009–2010 годах он являлся членом совета директоров Centerra Gold.

Следовательно, соглашение могло вступить в силу только при условии отсутствия или прекращения всех уголовных процессов и в отношении него.

«Тот факт, что 29 июля 2022 года было объявлено о вступлении этого соглашения в силу и передаче акций «Кумтора» Кыргызстану, означает отсутствие или прекращение всех уголовных дел против меня, возбуждение или возобновление которых в будущем также строго запрещено этим соглашением», — пояснил юрист.

Он отметил, что если бы в действительности подобный приговор в отношении лично него имел место, то предварительные условия для вступления соглашения в силу не были бы выполнены.

Или же кыргызские власти предоставили канадскому суду ложные документы, в том числе фиктивное письмо Акылбека Жапарова. Алексей Елисеев

А как на самом деле?

Мы решили проверить заявленное Алексеем Елисеевым. Глобальное соглашение между Centerra Gold и властями Кыргызстана не секретный документ. Оно находится в открытом доступе, как и биография самого Алексея Елисеева.

Статья 1 генерального соглашения от 2022 года касается освобождений и обязательств не обращаться в суд.

Второй подпункт гласит, что все бывшие директора Centerra Gold Центерра «без каких-либо исключений» входят в «Персонал по проекту Кумтор». Они освобождаются в полном объеме и навсегда от вовлеченности по любым искам и разбирательствам.

Алексей Елисеев действительно являлся членом совета директоров Centerra Gold с 30 декабря 2009 года до мая 2010-го. Следовательно, он наверняка входит в состав «Персонала по проекту Кумтор». Действием соглашения из всех фигурантов дела Кумтора от 2013 года защищен только он.

В приложении к соглашению также прописаны все использованные в нем термины. Там указано, что иск означает любую претензию, расследование или разбирательства любого рода, в том числе имеющие уголовный характер, «в любой юрисдикции в отношении любого вопроса». А под госорганизациями понимаются в том числе правоохранительные органы и суды.

Более того, срок действия пункта 1.2 генерального соглашения неограничен. Любой поданный иск или тем более решение суда с приговором считается нарушением условий соглашения.

Это означает, что Алексей Елисеев прав: инициирование разбирательств против него является нарушением условий генерального соглашения, не говоря уже о приговоре.

Отметим еще один факт. До того, как соглашение вступило в силу, кабмин должен был предоставить Centerra Gold письмо об отсутствии каких-либо разбирательств, в том числе в отношении персонала, указанного в том самом пункте 1.2. Там также прописано, что непредоставление такого документа до 5 июля 2022 года является основанием для расторжения соглашения.

Расследование против экс-члена совета директоров Centerra Gold и приговор, вынесенный ему, означает, что Кыргызстан по сути нарушил это условие.

Получается, соглашение автоматически прекратило свое действие и у страны нет прав на акции «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компании»?

Вариантов два. Либо власти страны действительно пожертвовали контролем над Кумтором ради приговора против Алексея Елисеева, либо суд ошибся. В первый вариант верится с трудом: вряд ли кабмин готов понести такие потери. А вот второй вариант вполне возможен. Даже Верховный суд уже однажды извинялся за ошибку в своем пресс-релизе.

Прошла неделя, реакции пока нет. Значит ли это, что история Кумтора для нашего государства еще не закончилась?