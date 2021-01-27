Дело о возобновлении лицензии Алексею Елисееву может быть пересмотрено

Уголовное дело о продлении лицензии юристу Алексею Елисееву может быть пересмотрено. Об этом 24.kg сообщила сестра осужденного экс-министра юстиции Аиды Саляновой Чинара Турдалиева.

По ее словам, ходатайство направлено в Верховный суд. Юристы указали, что появились вновь открывшиеся обстоятельства. В частности сам Елисеев направил письмо, в котором указал — консалтинговую компанию он создал в Латвии до получения пролонгированной адвокатской лицензии и для ее открытия разрешительный документ из Кыргызстана ему не был нужен.

По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Она осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.