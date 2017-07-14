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Общество

«Мои-24». Один день из жизни вертолетчика базы «Кант» Ильдара Иксанова
Фото ИА «24.kg». Ильдар Иксанов

Авиабаза «Кант» дислоцируется в Кыргызстане уже 14 лет. Несмотря на то что объект военный и, по сути, закрытый, гражданские гости здесь далеко не редкость.

Потомственный вертолетчик

Сегодня авиабаза Кант структурно входит в состав 2-го Командования ВВС и ПВО, являясь авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 МТВ.

С командиром вертолета Ильдаром Иксановым мы и узнаем, как живет авиабаза. Рабочий день здесь всегда начинается с подъема Государственного флага Российской Федерации. Командир части назначает знаменщиков и ассистентов из сержантов, прапорщиков или офицеров — преимущественно из числа награжденных орденами и медалями.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Поначалу Ильдару было жарко в Кыргызстане, а сейчас не обращает внимания на температурные рекорды.

Капитан Иксанов — потомственный военный. Признается, что особого выбора, кем стать, у него и не было. Дядя Ильдара — вертолетчик. Он и решил, что племянник должен обязательно продолжить династию. А Ильдар не возражал. Сегодня у него уже 600 часов налета, что наш герой считает достаточным для своего уровня профессиональной подготовки.

Нельзя сказать, что за меня все решили. Просто он направил меня в нужное русло. В 2011 году я окончил вертолетное училище, а затем попал на службу в Екатеринбург. Там прослужил полтора года, потом перевели сюда.

Ильдар Иксанов

Он признался, что поначалу ему было жарко в Кыргызстане, а сейчас даже привык и не обращает особого внимания на температурные рекорды.

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«А Иссык-Куль уже видели?» — наивно интересуюсь я, забыв, что в области есть база Военно-морского флота РФ.

«Конечно, — улыбается Ильдар. — Наверное, я даже видел озеро в более выгодном ракурсе, чем вы. Я летал туда на вертолете. Очень понравилось! Еще в Кыргызстане почти нет леса, что для меня было сначала необычно. Зато есть горы — очень красиво! И летать всегда приятно», — рассказал он.

Сначала разведчик, потом — вертолетчик

Нам повезло. Приехали на базу в полетный день. Честно говоря, всю дорогу так и представляла, как полетаю на вертолете. Летать для меня, конечно, не в новинку, но одно дело — гражданский пассажирский самолет и совсем другое — огромный военный вертолет.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Вертолет Ми-8

Правда, военные быстро охладили мой пыл: посторонним на борт категорически запрещено. И уж тем более нельзя в полет, для этого нужен специальный допуск. Даже сам капитан вертолета просто так сразу не может отправиться в небо. Первым взлетает разведчик погоды. Он смотрит, какая облачность, какова скорость ветра и можно ли вообще в этот день вылетать.

Следят не только за погодой, но и за орнитологической обстановкой. Да, именно так. Стая небольших птичек вполне может помешать полету громадной птахи Ми-8.

Нам нужно дождаться разрешения на полет. Да, да, все так серьезно. То, что на базе журналист и ему обязательно нужно запечатлеть полет, мало кого интересует. Сначала нужно изучить все условия. Вскоре разведчик погоды возвращается и разрешает полеты. Но Ильдар не спешит к вертолету. Он еще не знает, когда полетит.

Кто переплюнет почерк медиков?

До начала полета все ответственные за его организацию службы собираются в классе предполетных указаний и докладывают командиру о готовности.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg»

Решено, что вертолет Ильдара полетит в 14.00. Пока есть время, капитан Иксанов обсуждает с коллегой план полетов на ближайший день. Смотрю на записи в рабочей тетради и убеждаюсь: зря говорят о том, что только записи медиков понять невозможно. В этих закорючках тоже мало что разберешь. Военные, глядя на мои тщетные попытки разобрать написанное, шутят, что разведчика из меня не выйдет — в военных шифровках не разбираюсь. Попыталась сделать фото, но его тут же попросили удалить. Секретная информация!

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Рабочая тетрадь Ильдара Иксанова

По правилам авиабазы каждый летчик два раза в год обязательно должен прыгать с парашютом. Без этого к полетам просто не допустят. Кроме того, каждый военнослужащий базы в течение учебного года должен пройти физподготовку и сдать нормативы. В зависимости от особенностей военно-профессиональной деятельности и возраста определяют минимальный комплекс упражнений. В число обязательных включены упражнения на ловкость, быстроту, выносливость, силовые, приемы рукопашного боя, преодоление препятствий, плавание и упражнения в составе подразделения. А тем, кто сдаст все нормативы на «отлично», еще и доплата к жалованью полагается.

Время для учений всегда найдется

На взлетной полосе дежурит пожарная машина. Экстремальные ситуации здесь, конечно, случаются не часто, но соблюдение техники безопасности превыше всего.

Пока ответственные готовятся и изучают обстановку, пожарные тут же, прямо на взлетной полосе, устроили учения. Ну, а что: полоса свободна, самолеты и вертолеты полетят не раньше, чем через час, можно и отработать технику тушения пожара. Сегодня объектом избран один из автомобилей части.

Правда, чаще всего пожарные авиабазы помогают тушить возгорания в самом Канте и на близлежащей территории. Они всегда готовы прийти на помощь кыргызстанским коллегам.

К полету готов!

Перед полетом традиционный поход в медсанчасть. Здесь проверяют состояние здоровья членов экипажа. У Ильдара Иксанова все в полном порядке. Врач шутит, что можно не то что вертолетом управлять — сразу в космос лететь.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Традиционная проверка у врача

Военные не любят много говорить о себе. Вот и Ильдар смущался, отвечая на вопросы. Оно и понятно: авиабаза «Кант» — военный объект, посторонним много не расскажешь. В то же время традиционной для таких случаев секретности все же было немного. Разве что про вооружение не рассказали, да и мне, девушке, это, наверное, было бы не очень интересно.

И вот под руководством Ильдара Иксанова огромная машина плавно поднимается в воздух. Для меня это что-то нереальное! Всегда удивлялась, как пилоты умудряются аккуратно и нежно поднимать в воздух такие махины.

Каких-то 5–10 минут, и Ми-8 Ильдара Иксанова скрывается за горизонтом. В полете он пробудет больше часа. Сегодня его рабочий день закончится ближе к утру. У Ильдара запланирован еще и ночной полет.
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