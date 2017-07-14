«Мои-24». Один день из жизни вертолетчика базы «Кант» Ильдара Иксанова

Авиабаза «Кант» дислоцируется в Кыргызстане уже 14 лет. Несмотря на то что объект военный и, по сути, закрытый, гражданские гости здесь далеко не редкость.

Потомственный вертолетчик

Сегодня авиабаза Кант структурно входит в состав 2-го Командования ВВС и ПВО, являясь авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 МТВ.

С командиром вертолета Ильдаром Иксановым мы и узнаем, как живет авиабаза. Рабочий день здесь всегда начинается с подъема Государственного флага Российской Федерации. Командир части назначает знаменщиков и ассистентов из сержантов, прапорщиков или офицеров — преимущественно из числа награжденных орденами и медалями.

Фото ИА «24.kg». Поначалу Ильдару было жарко в Кыргызстане, а сейчас не обращает внимания на температурные рекорды.

Капитан Иксанов — потомственный военный. Признается, что особого выбора, кем стать, у него и не было. Дядя Ильдара — вертолетчик. Он и решил, что племянник должен обязательно продолжить династию. А Ильдар не возражал. Сегодня у него уже 600 часов налета, что наш герой считает достаточным для своего уровня профессиональной подготовки.

Нельзя сказать, что за меня все решили. Просто он направил меня в нужное русло. В 2011 году я окончил вертолетное училище, а затем попал на службу в Екатеринбург. Там прослужил полтора года, потом перевели сюда. Ильдар Иксанов

Он признался, что поначалу ему было жарко в Кыргызстане, а сейчас даже привык и не обращает особого внимания на температурные рекорды.

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«А Иссык-Куль уже видели?» — наивно интересуюсь я, забыв, что в области есть база Военно-морского флота РФ.

«Конечно, — улыбается Ильдар. — Наверное, я даже видел озеро в более выгодном ракурсе, чем вы. Я летал туда на вертолете. Очень понравилось! Еще в Кыргызстане почти нет леса, что для меня было сначала необычно. Зато есть горы — очень красиво! И летать всегда приятно», — рассказал он.

Сначала разведчик, потом — вертолетчик

Нам повезло. Приехали на базу в полетный день. Честно говоря, всю дорогу так и представляла, как полетаю на вертолете. Летать для меня, конечно, не в новинку, но одно дело — гражданский пассажирский самолет и совсем другое — огромный военный вертолет.

Фото ИА «24.kg». Вертолет Ми-8

Правда, военные быстро охладили мой пыл: посторонним на борт категорически запрещено. И уж тем более нельзя в полет, для этого нужен специальный допуск. Даже сам капитан вертолета просто так сразу не может отправиться в небо. Первым взлетает разведчик погоды. Он смотрит, какая облачность, какова скорость ветра и можно ли вообще в этот день вылетать.

Следят не только за погодой, но и за орнитологической обстановкой. Да, именно так. Стая небольших птичек вполне может помешать полету громадной птахи Ми-8.

Нам нужно дождаться разрешения на полет. Да, да, все так серьезно. То, что на базе журналист и ему обязательно нужно запечатлеть полет, мало кого интересует. Сначала нужно изучить все условия. Вскоре разведчик погоды возвращается и разрешает полеты. Но Ильдар не спешит к вертолету. Он еще не знает, когда полетит.

Кто переплюнет почерк медиков?

До начала полета все ответственные за его организацию службы собираются в классе предполетных указаний и докладывают командиру о готовности.

Фото ИА «24.kg»

Решено, что вертолет Ильдара полетит в 14.00. Пока есть время, капитан Иксанов обсуждает с коллегой план полетов на ближайший день. Смотрю на записи в рабочей тетради и убеждаюсь: зря говорят о том, что только записи медиков понять невозможно. В этих закорючках тоже мало что разберешь. Военные, глядя на мои тщетные попытки разобрать написанное, шутят, что разведчика из меня не выйдет — в военных шифровках не разбираюсь. Попыталась сделать фото, но его тут же попросили удалить. Секретная информация!

Фото ИА «24.kg». Рабочая тетрадь Ильдара Иксанова

По правилам авиабазы каждый летчик два раза в год обязательно должен прыгать с парашютом. Без этого к полетам просто не допустят. Кроме того, каждый военнослужащий базы в течение учебного года должен пройти физподготовку и сдать нормативы. В зависимости от особенностей военно-профессиональной деятельности и возраста определяют минимальный комплекс упражнений. В число обязательных включены упражнения на ловкость, быстроту, выносливость, силовые, приемы рукопашного боя, преодоление препятствий, плавание и упражнения в составе подразделения. А тем, кто сдаст все нормативы на «отлично», еще и доплата к жалованью полагается.

Время для учений всегда найдется

На взлетной полосе дежурит пожарная машина. Экстремальные ситуации здесь, конечно, случаются не часто, но соблюдение техники безопасности превыше всего.

Пока ответственные готовятся и изучают обстановку, пожарные тут же, прямо на взлетной полосе, устроили учения. Ну, а что: полоса свободна, самолеты и вертолеты полетят не раньше, чем через час, можно и отработать технику тушения пожара. Сегодня объектом избран один из автомобилей части.

Правда, чаще всего пожарные авиабазы помогают тушить возгорания в самом Канте и на близлежащей территории. Они всегда готовы прийти на помощь кыргызстанским коллегам.

К полету готов!

Перед полетом традиционный поход в медсанчасть. Здесь проверяют состояние здоровья членов экипажа. У Ильдара Иксанова все в полном порядке. Врач шутит, что можно не то что вертолетом управлять — сразу в космос лететь.

Фото ИА «24.kg». Традиционная проверка у врача

Военные не любят много говорить о себе. Вот и Ильдар смущался, отвечая на вопросы. Оно и понятно: авиабаза «Кант» — военный объект, посторонним много не расскажешь. В то же время традиционной для таких случаев секретности все же было немного. Разве что про вооружение не рассказали, да и мне, девушке, это, наверное, было бы не очень интересно.

И вот под руководством Ильдара Иксанова огромная машина плавно поднимается в воздух. Для меня это что-то нереальное! Всегда удивлялась, как пилоты умудряются аккуратно и нежно поднимать в воздух такие махины.

Каких-то 5–10 минут, и Ми-8 Ильдара Иксанова скрывается за горизонтом. В полете он пробудет больше часа. Сегодня его рабочий день закончится ближе к утру. У Ильдара запланирован еще и ночной полет.