В суде по делу экс-владельца «Вечерний Бишкек» будет допрошен специалист Минюста

В суде по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима адвокаты ходатайствуют о допросе специалиста Министерства юстиции, который проводил перерегистрацию ОсОО «Рубикон».

По словам Тимура Султанова и Сергея Воронцова, в своих показаниях потерпевший Александр Рябушкин заявил, что требование о перерегистрации ему предъявили органы юстиции, но юристам не понятно, как Минюст мог потребовать такое, если это нарушение закона.

В итоге судья постановил ходатайство удовлетворить и вызвать этого специалиста.

Процесс продолжится 19 июля.

Александра Кима обвиняют в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации.