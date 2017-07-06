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Общество

Пропавшие в Бишкеке девочки пяти и семи лет нашлись

В Бишкеке милиция разыскала двух потерявшихся девочек. Об этом ИА «24.kg» сообщила их мать Гулзат Кенешова.

По ее данным, девочки нашлись на улице Лермонтова вблизи торгового центра «Таатан».

«Они играли на улице, ушли далеко и не смогли найти обратного пути. Пять часов бродили, промокли», — сообщила она.

Ранее пост с призывом о помощи в поисках двух девочек, 2010 и 2012 годов рождения, разместил в социальных сетях пользователь Зулпидин Нурматов.

По его информации, накануне девочки вышли из дома по улице Гагарина вблизи Аламединского рынка и не вернулись.
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