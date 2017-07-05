В Кыргызстане не работает запрет на лотерейную деятельность

В Кыргызстане закон о запрете на лотерейную деятельность не работает. Об этом ИА «24.kg» сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

«Большая часть запретов у нас в принципе всегда неэффективна. Но вопрос в другом — сможем ли мы тотально контролировать этот запрет. Когда мы запретили казино, у нас букмекерские конторы стали выполнять функции казино, когда запретили букмекеров, активизировалась лотерейная деятельность. Сейчас запретили лотереи. Вы увидите, что появятся какие-нибудь финансовые брокеры. Угадай, допустим, какой будет курс доллара через несколько часов. Форма одна — вовлечение людей в игры», — сказал нардеп.

По его словам, после запрета лотерейной деятельности лотереи «переехали на сайты». «А некоторые сотовые операторы рассылают абонентам приглашения поиграть в викторины. Они говорят: все основано на том, что человек пользуется своими знаниями. Но это тоже ерунда. Как ни назови — лотерея или викторина — суть одна. Если каждому приходит sms «Выиграй миллион!», это порождает в людях жажду к деньгам», — считает Дастан Бекешев.

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«Госфиннадзор должен уделить этому внимание и сказать сотовым операторам, чтобы они не занимались вовлечением граждан в игрища, а пусть улучшают связь, охватывают ей отдаленные регионы», — отметил парламентарий.

Он добавил, что есть люди, которые играли и будут играть. Вопрос в том, как оградить потенциально новых участников. «И здесь надо работать в плане образования и воспитания. А простой запрет сейчас не работает», — резюмировал Дастан Бекешев.