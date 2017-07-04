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Общество

В суде по делу экс-владельца «Вечерки» начался допрос Александра Рябушкина

В суде по делу экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима начался допрос Александра Рябушкина. Потерпевший наконец-то явился на заседание. На прошлом заседании суда Рябушкина заслушать не смогли, он не мог ответить практически ни на один вопрос. Судья перенес заседание и рекомендовал Рябушкину лучше подготовиться к процессу.

Адвокаты Александра Кима поинтересовались, почему Рябушкин продолжает настаивать, что сделка от 2000 года, когда он продал активы «Петров корпорейшен», недействительна, когда есть соответствующие судебные акты, и они до сих пор не отменены ни одним судом.

Александр Рябушкин продолжает заявлять, что к продаже его принудили, а Александр Ким, по его мнению, незаконно получал дивиденды в 2015 году и якобы задолжал ему 27 миллионов сомов.

Александр Ким вину не признает и считает дело в отношении него политическим заказом. 

Напомним, Александра Кима обвиняют в злоупотреблении должностным положением служащего коммерческой организации. Допрос потерпевшего Рябушкина продолжится 12 июля. 
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