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Общество

В Бишкеке снесли незаконно построенные фундамент дома и забор

В жилом массиве «Красный Строитель» снесли фундамент дома и забор, незаконно возведенные на 350 квадратных метрах муниципальной территории. Об этом сообщил начальник управления землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека Талант Иманакун уулу.

По его словам, в правоохранительные органы направлено письмо для установления личности захватчика и привлечения его к уголовной ответственности.

«Мы предупреждаем кыргызстанцев, что согласно статье 172–1 Уголовного кодекса КР самовольное занятие или захват земель наказывается лишением свободы на срок до десяти лет», — сказал начальник УЗС.
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