15:27
+28
USD 68.11
EUR 76.47
RUB 1.20
Общество

Депутаты горкенеша Бишкека просят отпустить задержанных активистов

Депутаты Бишкекского городского кенеша просят отпустить задержанных активистов. На место, где проходила акция протеста из-за вырубки деревьев, прибыл депутат Жумабек Салымбеков. Он приехал вместе с чиновниками мэрии.

Он отметил, что депутаты обратились к мэру города Албеку Ибраимову с просьбой посодействовать в том, чтобы отпустили задержанных.

Как добавил вице-мэр Бакыт Дюшембиев, мэр города уже позвонил начальнику РОВД, так что до вечера активистов отпустят. «Я думаю, к ним не будет применено никаких штрафных санкций», — добавил он.

Жители требуют прекратить вырубку зеленых насаждений. Но работники МП «Зеленстрой» ссылаются на план, утвержденный мэрией Бишкека. По их данным, улица подлежит расширению, поэтому нужно вырубить 143 дерева и 500 метров живой изгороди. Сами жильцы заявляют, что муниципалитет их вводит в заблуждение, так как улица Токтоналиева не относится к трассам стратегического значения и является тупиковой.
Ссылка:
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Активистов, выступающих против вырубки деревьев, обвиняют в неподчинении милиции
Жителей Бишкека, выступающих против вырубки деревьев, задержала милиция
Жители Бишкека считают, что чиновники их обманывают, разрешая вырубать деревья
В Бишкеке жители требуют не вырубать деревья на пересечении Айни и Токтоналиева
Уничтожение деревьев. Чиновники обещают услышать бишкекчан
Мэрия Бишкека не смогла купить часы на полмиллиона сомов
Мэрия просит сообщать о нарушении ПДД водителями общественного транспорта
В Госагентстве охраны окружающей среды отказались говорить при видеокамерах
Отрезок улицы Уметалиева в Бишкеке закроют почти на месяц
В Бишкеке прошел митинг гражданских активистов
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта
&laquo;Кыргызтелеком&raquo;: Счастье детей в&nbsp;наших с&nbsp;вами руках «Кыргызтелеком»: Счастье детей в наших с вами руках
Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с&nbsp;Днем защиты детей Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с Днем защиты детей
Праздник детства от&nbsp;MegaCom Праздник детства от MegaCom