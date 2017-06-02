Депутаты горкенеша Бишкека просят отпустить задержанных активистов

Депутаты Бишкекского городского кенеша просят отпустить задержанных активистов. На место, где проходила акция протеста из-за вырубки деревьев, прибыл депутат Жумабек Салымбеков. Он приехал вместе с чиновниками мэрии.

Он отметил, что депутаты обратились к мэру города Албеку Ибраимову с просьбой посодействовать в том, чтобы отпустили задержанных.

Как добавил вице-мэр Бакыт Дюшембиев, мэр города уже позвонил начальнику РОВД, так что до вечера активистов отпустят. «Я думаю, к ним не будет применено никаких штрафных санкций», — добавил он.