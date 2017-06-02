Минобразования не контролирует работу автошкол

«Министерство образования не контролирует рабочий процесс автошкол и не занимается выдачей водительских удостоверений, а только лишь выдает лицензии на обучение водителей», — заявил на пресс-конференции начальник отдела лицензирования Министерства образования и науки КР Нурбек Казыев.

По его словам, из-за несоблюдения правил безопасности на дорогах, кажется, увеличивается количество ДТП.

«Вы все сами видите и знаете рабочий распорядок автошкол, как получают водительские удостоверения те, кто обучаются в автошколах. А мы всего лишь орган, выдающий лицензии», — сказал Нурбек Казыев.