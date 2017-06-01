Сокулукский мусорный полигон. Не закроем, пока не отравимся?

Свалка отходов на территории айыльного аймака Крупской в Сокулукском районе разрастается день ото дня. С наступлением жары вопрос функционирования мусорных полигонов становится актуальнее, и Госэкотехинспекция решила провести рейд в сопровождении журналистов.

Головная боль

Свалка расположена на окраине районного центра, рядом с прудом. Она тянется вдоль дороги в два села — Ближний и Дальний Арал.

«Три года пытаемся закрыть свалку, три года штрафуем начальника коммунального предприятия», — отрапортовал о ходе «боевых действий» старший инспектор по экологической безопасности Госэкотехинспекции по Сокулукскому району Шырдакбек Жусупбеков.

По его словам, срок эксплуатации полигона истек три года назад, но за неимением другого четыре айыльных аймака (имени Крупской, Гавриловка, Сокулук и город Шопоков) вынуждены везти отходы на этот полигон.

Мерой воздействия, которое под силу экологическому надзору, является только штраф.

«Штрафуем начальника коммунального хозяйства на 15 тысяч сомов, он платит и продолжает работать. Писали и акиму района, чтобы тот нашел участок под будущий полигон, и три года он «находит участок». В 2017 году дали предписание. И новый аким пообещал принять меры», — говорит инспектор Госэкотехинспекции.

Устали писать жалобы

На первый взгляд, местный полигон не имеет столь устрашающих размеров, как столичный, который простирается на километры и сотни гектаров.

Площадь этого составляет чуть более шести гектаров. А вот ближайшие дома находятся в ста метрах, рядом дорога, за дорогой пруд, а еще впритык очистное сооружение, которое тоже не в состоянии полноценно фильтровать и очищать канализационные стоки.

По словам местного жителя Алмамбета Молдалиева, который уже 30 лет живет бок о бок с полигоном, он устал писать и обращаться по поводу антисанитарии.

«Иногда, когда горит мусор на свалке или одолевают мухи в жару, ну просто невыносимо становится! Еще ведь вода течет в очистное сооружение, и когда оттуда дует ветер, невозможно терпеть запах», — говорит он и добавляет, что спит и видит, когда закроют свалку.

Кто же может осуществить его мечту? Оказывается, Госэкотехинспекция. Эта организация вправе закрыть полигон, но почему-то не делает этого. Так почему же?

«Если закроем, люди будут везти в другие места и там сваливать, и снова мы их за это будем штрафовать», — сообщил причину старший инспектор и объяснил, что простое закрытие старого полигона проблему не решит.

НЕочистное сооружение

Мусорный полигон не единственная проблема айыл окмоту Крупской. В начале года Госэкотехинспекция признала негодным и очистное сооружение айыльного аймака.

Как рассказал начальник Сокулукского коммунального предприятия Боронбай Момоконов, сооружение для очистки канализационных стоков построено в далеком 1963 году, когда в селе Сокулук было всего три многоэтажных дома.

В то время очистное сооружение отвечало всем необходимым нормам. Сегодняшним требованиям оно не соответствует, потому что село увеличилось в разы. Боронбай Момоконов

На вопрос, как функционирует система очистки, главный в районе за чистоту ответил подробно: «Через канализационные трубы стоки попадают в фильтрационные отсеки, откуда очищенная вода идет в поля, а все нечистоты попадают в так называемую иловую зону, где проходят повторную очистку, после чего высыхают и испаряются».

Сегодня очистное сооружение не работает, а сточные воды продолжают прибывать — 548 кубометров в день. Вместо очистки они попадают в котлован, густо заросший камышом.

Боронбай Момоконов уверил, что вредные вещества остаются в котловане, в поля вода не идет. Стоки уходят в землю.

«Мы не знаем, какие вирусы присутствуют в стоках, но если они смешаются под землей с подземными чистыми водами, то людям грозит опасность», — рассказал о возможных последствиях старший инспектор Шырдакбек Жусупбеков.

Надежда на инвестора

По словам Боронбая Момоконова, в этом темном царстве мусора и вони неожиданно появился просвет.

«На прошлой неделе пришли инвесторы, посмотрели все, спросили, какой объем мусора в день, и сообщили, что намерены построить перерабатывающий завод, который будет выпускать дизельное топливо и мазут. Бизнесмены сказали, что ни запаха, ни крыс на полигоне не будет. И пообещали обеспечить работой двести человек», — рассказал то ли сказку, то ли быль начальник коммунальной службы района.

Его слова подтвердил и глава айыл окмоту имени Крупской Женишбек Эдигеев, который два месяца не может найти участок под мусорную свалку, но рад приезду инвестора.

«Я только второй месяц работаю главой айыл окмоту. Как только пришел, поставил задачу найти участок под полигон. Сначала искали с земельной комиссией, затем смотрели с районной. Первый заместитель главы района в курсе, даже аким поставил задачу найти участок», — рассказал он, как все чиновники сообща землю под полигон искали.

А что? Искали, искали и нашли один участок. Только он в 28 километрах от центра айыльного аймака оказался. Решили, что далековато, и продолжили поиски.

На прошлой неделе были инвесторы, предприниматель готов вложить до €100 миллионов, даже сделать дорогу. Обещали поставить аппараты, к которым даже комары не приблизятся. Инвестор сказал, что из мусора хочет производить дизтопливо и со скидкой продавать его местным крестьянам. Говорят, он по всему Кыргызстану подобные проекты хочет реализовать. Женишбек Эдигеев

Но это в мечтах. А на деле айыл окмоту три года ищет участок под мусорный полигон, Госэкотехинспекция не устает штрафовать, коммунальные службы продолжают расширять территорию существующей свалки, и при этом все надеются на счастливое завтра и чудо-инвестора, который, как фильме «Формула любви», придумал, как из мусора делать дизтопливо.